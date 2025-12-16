В СГУ нашли способ проводить сверхсильные токи в наноустройствах без плавления

«При обычных плотностях тока катод в таких устройствах быстро плавится. Однако расчеты саратовских исследователей показали, что при оптимальном подборе размеров и эффективном охлаждении структура нагревается лишь до около 2 000 К — почти как на поверхности звезды — и при этом сохраняет устойчивость», — отмечается в сообщении.