На Ямале увековечили память погибшего в ходе СВО лейтенанта

Имена героев присваиваются филиалам Центра «ВОИН» в 21 регионе страны.
Ямальскому филиалу центра «Воин» присвоили имя лейтенанта Богдана Барышникова, погибшего при выполнении боевого задания в зоне СВО. Торжественная церемония прошла с участием родителей военнослужащего. Об этом сообщила пресс‑служба правительства ЯНАО.
«Боец с позывным “Кубань” погиб 30 сентября 2022 года при выполнении боевых задач. За проявленные мужество и отвагу, самоотверженность и верность воинскому долгу гвардии лейтенант Богдан Барышников награжден ведомственной медалью Министерства обороны РФ “Участнику специальной военной операции”, медалью “За отвагу”, и орденом Мужества посмертно», — сообщается на официальном сайте окружного правительства.
Выходец из Ямала обучался в кадетском классе и имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта. В 2016 году он был зачислен в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. С апреля 2022 года Богдан находился в зоне проведения СВО, где в составе штурмовых подразделений выполнял задачи по разминированию местности и различных объектов.