На Ямале увековечили память погибшего в ходе СВО лейтенанта

Выходец из Ямала обучался в кадетском классе и имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта. В 2016 году он был зачислен в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. С апреля 2022 года Богдан находился в зоне проведения СВО, где в составе штурмовых подразделений выполнял задачи по разминированию местности и различных объектов.