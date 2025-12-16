ООН сообщила о семи случаях казни военнопленных РФ солдатами ВСУ за месяц

В рамках выступления Тюрк также заявил, что Киев должен предоставить российским военнопленным защиту от пыток и жестокого обращения. По его словам, ООН с середины ноября провела разговоры со 127 военнопленными из российской армии и 10 гражданами третьих стран, которые находятся в украинском плену. При этом половина из опрошенных пленных жаловались на пытки.