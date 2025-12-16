Ричмонд
ООН сообщила о семи случаях казни военнопленных РФ солдатами ВСУ за месяц

Украинские солдаты неоднократно совершали казни пленных российских бойцов. Только с середины ноября Организация Объединенных Наций (ООН) зафиксировала четыре убийства, по еще трем похожим случаям проходят проверки. С таким заявлением во вторник, 16 декабря, выступил глава управления Фолькер Тюрк на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека.

— Моя команда также зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы рассматриваем достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах, — сказал Тюрк.

Представитель ООН призвал привлечь к ответственности всех, кто причастен к инцидентам, передает ТАСС.

В рамках выступления Тюрк также заявил, что Киев должен предоставить российским военнопленным защиту от пыток и жестокого обращения. По его словам, ООН с середины ноября провела разговоры со 127 военнопленными из российской армии и 10 гражданами третьих стран, которые находятся в украинском плену. При этом половина из опрошенных пленных жаловались на пытки.

