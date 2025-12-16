Директор Долиной дал первый комментарий после поражения певицы в Верховном суде

Сергей Пудовкин, концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной, после ее проигрыша в Верховном суде заявил о том, что не интересуется этой стороной жизни певицы. Он добавил, что, несмотря на стресс, потерю квартиры и крупной суммы, Долина не собирается отменять запланированный гастрольный тур, концерты в рамках которого расписаны до конца весны.
— Почему она должна остановить концертную деятельность? Все, что запланировано в графике, в полном объеме есть и будет. О ее реакции не знаю, нет информации, — передает слова Пудовкина StarHit.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Долина на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.
Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки».
Квартирный спор стал настоящим резонансом. Дело дошло до Верховного суда. Эксперты назвали несколько исходов, к которым может прийти ВС. Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».