Директор Долиной дал первый комментарий после поражения певицы в Верховном суде

Сергей Пудовкин, концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной, после ее проигрыша в Верховном суде заявил о том, что не интересуется этой стороной жизни певицы. Он добавил, что, несмотря на стресс, потерю квартиры и крупной суммы, Долина не собирается отменять запланированный гастрольный тур, концерты в рамках которого расписаны до конца весны.