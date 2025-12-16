Россиян предупредили о падении доходов в январе

В январе россиян ожидает существенное снижение зарплаты за этот месяц, рассказали эксперты.
В январе 2026 года у россиян с пятидневным графиком работы будет всего 15 рабочих дней, что может привести к уменьшению выплат за месяц у работников с повременной и сдельной оплатой труда. На особенности производственного календаря и связанные с ним риски для семейного бюджета обратили внимание журналисты.
«В январе будущего года у россиян, работающих на пятидневке, будет всего 15 рабочих дней. И, соответственно, их ждет существенное снижение зарплаты за этот месяц. Это традиционная история, но все равно она возникает неожиданно, когда после новогодних праздников выясняется, что в карманах пусто», — написал MK.RU.
Издание уточняет, что речь идет прежде всего о тех сотрудниках, чей доход напрямую зависит от количества отработанных смен, часов или объема выполненных работ. При сокращении числа рабочих дней в месяце суммарный заработок таких работников уменьшается, даже если формальный размер ставки или тариф не меняется. При этом январь традиционно перегружен длительными новогодними каникулами и переносами, из-за чего фактический фонд рабочего времени оказывается минимальным за год.
MK.RU обращает внимание, что многие россияне планируют расходы, исходя из «обычной» суммы зарплаты, и не учитывают специфику январского графика. В результате после длинных праздников людям приходится сталкиваться с нехваткой средств на обязательные платежи и текущие нужды. Чтобы избежать этого, издание рекомендует заранее сформировать финансовую подушку безопасности, отложив часть доходов декабря или новогодних премий.