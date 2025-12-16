Россиян предупредили о падении доходов в январе

Издание уточняет, что речь идет прежде всего о тех сотрудниках, чей доход напрямую зависит от количества отработанных смен, часов или объема выполненных работ. При сокращении числа рабочих дней в месяце суммарный заработок таких работников уменьшается, даже если формальный размер ставки или тариф не меняется. При этом январь традиционно перегружен длительными новогодними каникулами и переносами, из-за чего фактический фонд рабочего времени оказывается минимальным за год.