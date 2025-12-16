Ричмонд
Польша собирается отменить особый статус для беженцев из Украины

Варшава с марта следующего года хочет отменить особый статус для украинцев, прировняв их к другим иностранцам.

Источник: Аргументы и факты

В Польше планируют отменить особый правовой статус, предоставленный украинским беженцам. С 4 марта 2026 года приравнять их к другим иностранным гражданам. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая, сообщает портал Onet.

По её словам, правительство подготовило законопроект, предусматривающий отмену особого режима, действующего с начала конфликта на Украине. В результате изменений украинцы утратят автоматический доступ к ряду социальных и медицинских гарантий.

Неотложная медицинская помощь останется доступной, но для получения планового лечения гражданам Украины, как и другим иностранцам, придётся официально работать и уплачивать взносы в систему здравоохранения.

Аналогичные требования коснутся и участия в госпрограмме поддержки семей «800+». Чтобы получать пособие на детей, родители должны будут получать официальную зарплату на территории Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше фиксируется рост случаев нападения на беженцев из Украины.

В Национальном банке Украины недавно заявили, что граждане страны, живущие в Польше, стали реже отправлять деньги на родину.