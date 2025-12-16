Польша собирается отменить особый статус для беженцев из Украины

В Польше планируют отменить особый правовой статус, предоставленный украинским беженцам. С 4 марта 2026 года приравнять их к другим иностранным гражданам. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая, сообщает портал Onet.