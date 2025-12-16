В Ивановской области пройдет семейный фестиваль «Русское Рождество»

Фестиваль «Русское Рождество» посвящен возрождению исконных обычаев зимнего праздника и сохранению семейных ценностей.
Важной частью программы остается поддержка участников специальной военной операции и их близких. В рамках фестиваля организуют сбор гуманитарных посылок и писем, а также специальные поездки на ретропоезде. Средства от благотворительных концертов, которые пройдут в Городском доме культуры, будут направлены в фонд «Своих не бросаем». На сцене выступят Народный артист России Дмитрий Певцов и его «Певцов-оркестр» с программой «Вера. Семья. Отечество», мужской хор Московской консерватории «Кастальский» и победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий.
Путешествие в праздник начнется на железнодорожном вокзале Иванова, где откроется масштабная семейная выставка о дореволюционных рождественских традициях. Гостей ждут нарядно украшенная ель, ярмарочные лавки, театр и уникальная «Рождественская почта» для отправки открыток родным и близким, военным, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. В Шуе на старинном вокзале представят выставку «Свет внутри» с керамическими моделями местных храмов, созданными мастерами Анатолием и Екатериной Григоровыми.
Музеи Шуи и Палеха подготовили тематические экспозиции: «Рождество моего детства» в музее Бальмонта, «Белое Рождество» в арт-центре «Мастерские» и другие. Город украсят световые инсталляции, в том числе в память о разрушенном храме Спаса Нерукотворного. В обновленном городском парке откроется «Парк Рождественского Чуда», а на фасаде кинотеатра «Родина» покажут мультимедийное шоу по детским рисункам для конкурса «Рождественская открытка».
Духовным центром праздника станет Воскресенский собор, где пройдут праздничные богослужения. Гости смогут подняться на знаменитую самую высокую отдельно стоящую колокольню России и узнать историю Шуйско-Смоленской иконы Богородицы. В центральной библиотеке запланирован рождественский лекторий с экспертами из Московского Кремля. На территории Воскресенской колокольни можно будет послушать концерт Колокольного звона.
8 января на Центральной площади Шуи будет установлен рекорд по приготовлению зимнего взвара — более тысячи литров горячего напитка для всех желающих. В программе также мастер-классы, фотоателье в старинном стиле, бесплатные экскурсии и иммерсивный театр «Променад». Для удобства гостей между Ивановом и Шуей будут курсировать рейсовые автобусы «Орланы», организованы бесплатные парковки.
Из Москвы и Нижнего Новгорода до Шуи можно добраться на «Ласточке». Из Казани и Москвы до Владимира — по трассе М-12 «Восток», а от Владимира до Шуи — по комфортным и безопасным дорогам Ивановской области. Из Санкт-Петербурга в духовный центр региона можно отправиться на самолете компании «Северный ветер».
Фестиваль проходит при поддержке правительства Ивановской области и губернатора Станислава Воскресенского.