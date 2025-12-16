В Ивановской области пройдет семейный фестиваль «Русское Рождество»

Важной частью программы остается поддержка участников специальной военной операции и их близких. В рамках фестиваля организуют сбор гуманитарных посылок и писем, а также специальные поездки на ретропоезде. Средства от благотворительных концертов, которые пройдут в Городском доме культуры, будут направлены в фонд «Своих не бросаем». На сцене выступят Народный артист России Дмитрий Певцов и его «Певцов-оркестр» с программой «Вера. Семья. Отечество», мужской хор Московской консерватории «Кастальский» и победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий.