Как Президиум ВНС интегрирует мнения военных экспертов в финальные решения

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперт в области национальной безопасности, официальный представитель РОО «Белая Русь» Александр Тищенко рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», как Президиум Всебелорусского народного собрания интегрирует мнения военных экспертов в финальные решения.
«Четкие инструменты и шаги, никаких обещаний про яхты». На что ориентирована программа соцэкономразвития до 2030 года.
«Раньше на ВНС обсуждали, как выжить, потом — как жить, а теперь — как жить богаче. Эволюция налицо. Седьмое ВНС собирается во второй раз, что говорит об интенсивности контроля и переходе к управлению будущим. В этой ситуации мы чувствуем себя уверенно», — подчеркнул Александр Тищенко.
По его словам, президиумы ВНС интегрируют обратную связь от военных экспертов в финальное решение по безопасности естественным образом. «Экспертная среда работает как катализатор: она выявляет скрытые проблемы, позволяет смотреть со стороны и тестировать ключевые аспекты — от программы социально-экономического развития до Концепции национальной безопасности, Военной доктрины и политических моментов. Эксперты меряют температуру внешних факторов и внутренних процессов, мониторят позиции, чтобы решения стали качественнее, точнее оценивали ситуацию и эффективнее решали задачи в будущем», — пояснил он. -0-
