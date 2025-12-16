Лурье может перепродать квартиру Долиной на 30% дороже

«Конечно, Долина продала квартиру очень дешево. 470 тысяч рублей за квадратный метр. Это цена квартиры с ремонтом где-нибудь за Третьим кольцом в Отрадном в 10-летнем доме. Это, конечно, очень дешево. Цена квадратного метра в таком доме должна быть где-то от 700 тысяч рублей, если это большая квартира, в маленьких, понятно, дороже, до миллиона может доходить», — сказал Муравьев.