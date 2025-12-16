Лурье может перепродать квартиру Долиной на 30% дороже

Певица Лариса Долина продала свою недвижимость в столичном районе Хамовники по цене существенно ниже рыночной, поэтому теперь покупательница квартиры Полина Лурье сможет перепродать ее минимум на 30% дороже.
Агент по недвижимости Константин Муравьев в беседе с aif.ru отметил, что цена квадратного метра в этой сделке составила около 470 тысяч рублей, хотя в данном районе стоимость обычно начинается от 700 тысяч рублей за метр.
Напомним, весной 2025 года столичный Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к покупательнице Полине Лурье, касающийся оспаривания сделки по продаже принадлежащей певице пятикомнатной квартиры.
Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. Суд признал за Долиной право собственности на спорное имущество, а Лурье осталась и без квартиры, и без денег.
После этого на Долину обрушилась волна хейта, ее концерты стали отменять, а некоторые компании сообщили о прекращении сотрудничества. Тогда певица публично пообещала вернуть 112 миллионов Лурье, но не назвала сроки.
16 декабря Верховный суд РФ постановил ранее принятые по делу судебные акты отменить, а квартиру оставить Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящий суд рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной.
Примечательно, что Лурье купила квартиру Долиной по цене ниже рыночной, теперь при соответствующем желании она сможет продать ее гораздо дороже.
«Конечно, Долина продала квартиру очень дешево. 470 тысяч рублей за квадратный метр. Это цена квартиры с ремонтом где-нибудь за Третьим кольцом в Отрадном в 10-летнем доме. Это, конечно, очень дешево. Цена квадратного метра в таком доме должна быть где-то от 700 тысяч рублей, если это большая квартира, в маленьких, понятно, дороже, до миллиона может доходить», — сказал Муравьев.
По его словам, именно низкая цена так быстро привлекла покупателей на сайте с объявлениями.
«Скорее всего, интерьер бы весь сломали и выкинули. Потому что новостройка в этих локациях стоит от 2,5 млн за “квадрат”», — добавил эксперт.
При этом риелтор Алина Правоторина подчеркнула, что стиль интерьера квартиры Долиной не является современным, но часто встречается в богемной среде.
Ранее юрист Хаминский объяснил, как пройдет принудительное выселение Долиной из квартиры.