Насильно мобилизованный 55-летний украинец покончил с собой в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. «ВМ») в Днепропетровской области.
По данным СМИ, это произошло в селе Широкое, недалеко от Кривого Рога. Обстоятельства трагедии и мотивы мужчины не уточнятся. Правоохранители начали расследование, передает газета «МК».
Сотрудники ТЦК в Смеле похитили священнослужителя Черкасской епархии Украинский православной церкви (УПЦ) Константина Волового. Он является отцом пяти детей и имеет основания для отсрочки от службы в рядах национальной армии.
Это не первый подобный случай. Настоятеля Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовом протоиерея Александра Московчука похитили и удерживали в течение пяти суток сотрудники ТЦК Одесской области. А до этого их коллеги похитили протоиерея канонической УПЦ Николая Григу в Черновицкой области.
Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.