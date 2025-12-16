Ростовская гандболистка Владлена Бобровникова стала членом Олимпийского комитета России

Олимпийский комитет России (ОКР) впервые включил в свой состав руководителя и заместителя комиссии спортсменов. Новым членом ОКР стала глава Комиссии спортсменов, известная ростовская гандболистка Владлена Бобровникова, чемпионка Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.