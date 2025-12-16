Ричмонд
Ростовская гандболистка Владлена Бобровникова стала членом Олимпийского комитета России

Знает кухню изнутри и будет помогать спортсменам: Ростовская гандболистка Владлена Бобровникова вошла в состав Олимпийского комитета России.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийский комитет России (ОКР) впервые включил в свой состав руководителя и заместителя комиссии спортсменов. Новым членом ОКР стала глава Комиссии спортсменов, известная ростовская гандболистка Владлена Бобровникова, чемпионка Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

— Такое решение призвано расширить возможности спортсменов влиять на решения в отрасли, — отметила Владлена Бобровникова. — Будем прилагать максимум усилий, чтобы действительно помогать нашим спортсменам!

Спортсменка также добавила, что надеется на пользу от своего текущего обучения в МГИМО для эффективной работы на новом посту.

Напомним, спортсменка покинула родной клуб «Ростов-Дон», заболев онкологией. Справившись с недугом, она вошла в ремиссию и активно занялась общественной работой, вдохновляя своим примером людей.

