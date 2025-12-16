Ученые предупредили, что магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза

Магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза. Этому поспособствует быстрый рост скорости солнечного ветра. Об этом во вторник, 16 декабря, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Прогноз магнитных бурь пока выстроен из старого тайминга и не менялся — максимум ожидающихся геомагнитных возмущений «назначен» на ночь со среды на четверг, но если рост скорости ветра продолжится, то все эти красные столбики сейчас быстро поедут влево, — говорится в публикации.
Тем не менее сейчас, по словам специалистов, геомагнитные индексы находятся в так называемой зеленой зоне.
Еще за день до этого ученые предупреждали, что в ближайшие дни, несмотря на ожидаемое затишье солнечной активности, может произойти несколько магнитных бурь. Уровень возможных возмущений магнитного поля планеты ожидается слабым (класс G1), аналогичным кратковременной буре в ночь на 13 декабря.
Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание, также могут обостриться хронические заболевания. Россиянам дали десять практических советов, как облегчить состояние во время магнитных бурь.