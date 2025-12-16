Ученые предупредили, что магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза

— Прогноз магнитных бурь пока выстроен из старого тайминга и не менялся — максимум ожидающихся геомагнитных возмущений «назначен» на ночь со среды на четверг, но если рост скорости ветра продолжится, то все эти красные столбики сейчас быстро поедут влево, — говорится в публикации.