Против журналиста-иноагента Солдатова возбудили уголовное дело

В прокуратуре сообщили, что в течение года Солдатова два раза привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) и дважды — за участие в иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ (ст. 20.33 КоАП РФ).