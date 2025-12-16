Против журналиста-иноагента Солдатова возбудили уголовное дело

В отношении журналиста и писателя Андрея Солдатова* возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, журналиста обвиняют в нарушении закона об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК), а также в участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).
В прокуратуре сообщили, что в течение года Солдатова два раза привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) и дважды — за участие в иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ (ст. 20.33 КоАП РФ).
В ведомстве рассказали, что находясь за пределами РФ, Солдатов продолжает распространять материалы, не указывая, что они были созданы иноагентом. Кроме того, журналист принимал участие в деятельности нежелательной организации.
Отметим, в ноябре 2023 года Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Солдатова. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и армии, участвовали в создании негативного образа России, выступали против СВО на Украине.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.