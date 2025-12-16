«Никакой пользы»: Эрдоган предупредил о рисках для судоходства в Черном море

Атаки на торговые суда в Черном море создают угрозу безопасности судоходства. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на встрече с послами республики в Анкаре.
«Нападения на торговые и гражданские суда, имевшие место в последние дни, представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море. Они никому не приносят никакой пользы», — отметил турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что Турция выразила предупреждение обеим сторонам конфликта на Украине. Он уточнил, что Анкара строго придерживается Конвенции Монтре и предпринимает меры, чтобы предотвратить распространение конфликта в Черное море.
Черное море не должно становиться местом для сведения счетов. Такие действия не приносят пользы ни России, ни Украине. Эрдоган подчеркнул, что все стороны обязаны гарантировать безопасность судоходства в регионе.