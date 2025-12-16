Ричмонд
«Никакой пользы»: Эрдоган предупредил о рисках для судоходства в Черном море

Эрдоган заявил об угрозе безопасности судоходства из-за атак в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Атаки на торговые суда в Черном море создают угрозу безопасности судоходства. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на встрече с послами республики в Анкаре.

«Нападения на торговые и гражданские суда, имевшие место в последние дни, представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море. Они никому не приносят никакой пользы», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция выразила предупреждение обеим сторонам конфликта на Украине. Он уточнил, что Анкара строго придерживается Конвенции Монтре и предпринимает меры, чтобы предотвратить распространение конфликта в Черное море.

Ранее KP.RU писал, что Черное море не должно становиться местом для сведения счетов. Такие действия не приносят пользы ни России, ни Украине. Эрдоган подчеркнул, что все стороны обязаны гарантировать безопасность судоходства в регионе.

