В Госдуме аплодисментами отреагировали на решение Верховного суда по делу Долиной

Депутаты Государственной думы, которые участвовали в круглом столе по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью, с восторгом и аплодисментами отреагировали на решение Верховного суда по нашумевшему делу вокруг квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом во вторник, 16 декабря, рассказал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.
— И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты, — передает слова парламентария РИА Новости.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Долина на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.
Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки».
Квартирный спор стал настоящим резонансом. Дело дошло до Верховного суда. Эксперты назвали несколько исходов, к которым может прийти ВС. Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».