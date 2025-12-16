В Госдуме аплодисментами отреагировали на решение Верховного суда по делу Долиной

Депутаты Государственной думы, которые участвовали в круглом столе по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью, с восторгом и аплодисментами отреагировали на решение Верховного суда по нашумевшему делу вокруг квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом во вторник, 16 декабря, рассказал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.