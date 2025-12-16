Названы лучшие футболист и тренер в сезоне по версии ФИФА

Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards прошла во вторник в Дохе (Катар).
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом организация сообщила во вторник в соцсети X. Там же указано, что главным тренером сезона стал наставник парижского клуба, испанец Луис Энрике. Награды вручают на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая проходит 16 декабря в Дохе (Катар).
«Усман Дембеле назван лучшим игроком сезона-2024/25, а Луис Энрике — лучшим тренером по итогам голосования главных тренеров и капитанов национальных сборных, аккредитованных представителей СМИ и болельщиков со всего мира», — говорится в сообщении ФИФА в соцсети X.
В ФИФА уточнили, что каждый из четырех пулов голосующих — тренеры, капитаны, журналисты и болельщики — имел равный вес при подведении итогов. Дембеле набрал наибольшую суммарную оценку по совокупности голосов в своей категории, опередив других претендентов, чьи имена в публикации не раскрываются. Луис Энрике получил награду за результаты с «ПСЖ» в европейских и национальных турнирах в прошедшем клубном сезоне.
Организация также опубликовала символическую сборную сезона-2024/25. В нее вошли вратарь Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»/ «Манчестер Сити»), защитники Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Вильян Пачо (Эквадор, «ПСЖ»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»), полузащитники Коул Палмер (Англия, «Челси»), Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Витинья (Португалия, «ПСЖ»), а также атакующие игроки Педри и Ламин Ямаль (оба — Испания, «Барселона») и Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»). В ФИФА отметили, что сразу несколько позиций в символической команде заняли футболисты «ПСЖ» и «Барселоны», что, по оценке организации, отражает вклад этих клубов в прошедший сезон.