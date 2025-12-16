Названы лучшие футболист и тренер в сезоне по версии ФИФА

В ФИФА уточнили, что каждый из четырех пулов голосующих — тренеры, капитаны, журналисты и болельщики — имел равный вес при подведении итогов. Дембеле набрал наибольшую суммарную оценку по совокупности голосов в своей категории, опередив других претендентов, чьи имена в публикации не раскрываются. Луис Энрике получил награду за результаты с «ПСЖ» в европейских и национальных турнирах в прошедшем клубном сезоне.