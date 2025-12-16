Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Дембеле является воспитанником французского футбола и начинал профессиональную карьеру в «Ренне», где быстро привлёк внимание ведущих клубов Европы. После этого он выступал за дортмундскую «Боруссию», а затем на протяжении нескольких сезонов играл за «Барселону», с которой выигрывал чемпионат Испании и национальные кубки. В 2023 году форвард перешёл в «ПСЖ», где стал одним из лидеров атаки парижского клуба и игроком основы сборной Франции. Дембеле известен высокой скоростью, дриблингом и умением действовать на обоих флангах, что делает его одним из самых универсальных нападающих своего поколения.
Ранее сообщалось, что на командной фотографии французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», опубликованной перед матчем Межконтинентального кубка с «Фламенго», оказался «стертым» российский вратарь Матвей Сафонов. На снимке у Сафонова отсутствовала голова, при этом его ноги оставались на месте, тогда как на видеозаписи с того же ракурса российский голкипер находился в построении команды за Хвичей Кварацхелией. В социальных сетях пользователи предположили, что изображение было отредактировано намеренно. Позднее фотографию исправили, и на обновлённой версии Матвей Сафонов вновь полностью присутствует на командном снимке.