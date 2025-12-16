Дембеле признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Дембеле является воспитанником французского футбола и начинал профессиональную карьеру в «Ренне», где быстро привлёк внимание ведущих клубов Европы. После этого он выступал за дортмундскую «Боруссию», а затем на протяжении нескольких сезонов играл за «Барселону», с которой выигрывал чемпионат Испании и национальные кубки. В 2023 году форвард перешёл в «ПСЖ», где стал одним из лидеров атаки парижского клуба и игроком основы сборной Франции. Дембеле известен высокой скоростью, дриблингом и умением действовать на обоих флангах, что делает его одним из самых универсальных нападающих своего поколения.