Верховный суд России признал незаконным пребывание Долиной в проданной квартире

С тех пор Лурье пыталась добиться справедливости через судебные инстанции, а в России новый вид аферы с недвижимостью в СМИ окрестили «схемой Долиной» или «бабулингом». Суть — пенсионеры продают свою квартиру, а потом через суд признают сделку недействительной из-за «мошенников», оставив добросовестных покупателей без жилья и в долгах. По некоторым данным, ~за прошедший год в России провернули более 3 тыс. подобных «фокусов» с квартирами~. Потому к делу Долиной в Верховном суде приковано столько внимания — это важный прецедент, который может вернуть россиянам надежду на справедливое правосудие.