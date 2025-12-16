ФИФА объявила имя лучшего футболиста 2025 года

В прошедшем сезоне нападающий «Пари Сен-Жермен» достиг со своей командой впечатляющих результатов. Он выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также привёл ПСЖ к победе в Лиге чемпионов. Дембеле стал лучшим бомбардиром французского первенства, забив 25 голов, и был признан самым ценным игроком главного европейского клубного турнира. Его личная статистика за сезон составила 35 забитых мячей и 16 голевых передач в 53 матчах. Ранее, в сентябре, футболист уже получил престижнейший индивидуальный трофей — Золотой мяч от журнала France Football.