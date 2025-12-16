ФИФА объявила имя лучшего футболиста 2025 года

В прошедшем сезоне нападающий «Пари Сен-Жермен» достиг со своей командой впечатляющих результатов. Он выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также привёл ПСЖ к победе в Лиге чемпионов. Дембеле стал лучшим бомбардиром французского первенства, забив 25 голов, и был признан самым ценным игроком главного европейского клубного турнира. Его личная статистика за сезон составила 35 забитых мячей и 16 голевых передач в 53 матчах. Ранее, в сентябре, футболист уже получил престижнейший индивидуальный трофей — Золотой мяч от журнала France Football.
Среди других претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА были футболисты ведущих европейских клубов. В список вошли его одноклубники по ПСЖ Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Витинья. Кроме того, фигурировали такие имена, как Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»). Конкуренцию также составляли испанцы Педри и Ламин Ямаль вместе с бразильцем Рафиньей из «Барселоны».
Ранее стало известно, что сборную Аргентины могут отстранить от участия в следующем мировом первенстве в 2026 году. Потенциальные санкции связаны с расследованием, которое проводят аргентинские власти в отношении руководства национальной футбольной ассоциации (AFA).
