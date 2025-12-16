Ричмонд
«Очень технологичный»: глава центра «Россия» Виртуозова дала оценку новому филиалу НЦ в ХМАО

В Ханты‑Мансийске торжественно открылся первый в УрФО филиал Национального центра «Россия». Пространство отличается высокой технологичностью, а его экспозиция вызывает интерес. Об этом сообщила генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

Виртуозова отметила, что центр внешне «невероятно красивый».

«Мы безусловно продолжим, …потому что по распоряжению президента России филиалы должны открываться и в других регионах… Филиал в Югре — первый на Крайнем Севере и в Уральском федеральном округе — внешне невероятно красивый, очень интересная экспозиция. Это пространство очень технологичное», — сообщила Виртуозова, ее слова приводит ТАСС.

Открытие филиала в Ханты‑Мансийске — часть масштабного проекта по созданию представительств в регионах. По поручению президента до конца 2025 года филиалы появятся еще в пяти субъектах РФ.