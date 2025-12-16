«Очень технологичный»: глава центра «Россия» Виртуозова дала оценку новому филиалу НЦ в ХМАО

Виртуозова отметила, что центр внешне «невероятно красивый».
В Ханты‑Мансийске торжественно открылся первый в УрФО филиал Национального центра «Россия». Пространство отличается высокой технологичностью, а его экспозиция вызывает интерес. Об этом сообщила генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.
«Мы безусловно продолжим, …потому что по распоряжению президента России филиалы должны открываться и в других регионах… Филиал в Югре — первый на Крайнем Севере и в Уральском федеральном округе — внешне невероятно красивый, очень интересная экспозиция. Это пространство очень технологичное», — сообщила Виртуозова, ее слова приводит ТАСС.
Открытие филиала в Ханты‑Мансийске — часть масштабного проекта по созданию представительств в регионах. По поручению президента до конца 2025 года филиалы появятся еще в пяти субъектах РФ.