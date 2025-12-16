Магия и любовь: опера «Мастер и Маргарита» от самарского театра прозвучала для минской публики

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опера «Мастер и Маргарита» композитора Сергея Слонимского прозвучала в исполнении Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича на сцене Большого театра Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Представили постановку в рамках XV Минского международного Рождественского оперного форума. По словам генерального директора Большого театра Беларуси Екатерины Дуловой, переговоры о показе шли не менее полугода.
«Как только мы узнали, что театр получил “Золотую маску” и спектакль Сергея Слонимского все же может предстать на нашей сцене, это было важным событием. Принять целый театр сегодня очень сложно организационно и финансово. Но мы идем на это, чтобы артисты видели друг друга, понимали, чем занимаются современные театры. Сам сюжет, безусловно, не может не интриговать. Существует большое количество вариантов, как его можно показать сценографически. Используются звуковые средства, видоформат. Уверена, что “Мастер и Маргарита” в современной интерпретации вызовет большой интерес у публики», — сказала гендиректор.
Опера имеет непростую судьбу. Работа над ней началась в 1966 году, сразу после прочтения первой публикации романа в журнале «Москва». Увидела свет она только в мае 1989 года. По словам музыкального руководителя и дирижера-постановщика «Мастера и Маргариты» Евгения Хохлова, автор был уверен, что время исполнения этой оперы пока не пришло.
«Позже опера была показана в концертном исполнении в Москве, затем не целиком поставлена в Германии, и вот обрела полноценное сценическое воплощение на сцене Самарского театра. Постановка включает в себя балетный дивертисмент под названием “Бал сатаны” (“Бал Воланда”). Поэтому мы являемся носителями оригинальной версии. Ранее мы показали ее в Петербурге на Мариинской сцене и в других местах. Везде она вызвала большой ажиотаж и получила повышенное внимание публики. Это очень сложный материал и редко исполняемое произведение именно в оперном жанре», — поделился Евгений Хохлов.
Дирижер-постановщик считает спектакль очень необычным: «Композитор задумал компактный оркестр, где все его артисты — солисты. Голоса инструментов являются альтер эго героев сцены. Каждому персонажу аккомпанирует свой инструмент. У Маргариты это скрипка, у Понтия Пилата — кларнет и бас-кларнет. Композитор избрал даже для себя новаторский язык, который остается немного авангардным и сегодня».
Партию Маргариты исполнила Евгения Бумбу. По ее мнению, чувства, которые испытывает героиня в процессе спектакля, не чужды любой женщине. «Думаю, я нашла в ней что-то родное. Очень важно не заигрываться и не переносить образ Маргариты на реальную жизнь. Как артистке, мы было очень интересно сыграть такую многогранную и интересную роль, я мечтала об этом. Счастлива, что это произошло, постановка очень любопытная и для меня большая радость принимать в ней участие», — поделилась эмоциями солистка оперы.
Исполнитель партии Понтия Пилата Степан Волков отметил, что работа была очень тяжелой и кропотливой у всех актеров театра без исключения. «Но под руководством мастеров своего дела результат получился замечательным. Музыкальный язык постановки очень своеобразный. Нужно было лишь вникнуть и понять, что им хотели сказать. Я нашел в музыке и партитуре некоторую свободу, что подвигло меня на раскрепощение как актера на сцене. Было очень много источников, откуда мы можем взять информацию: экранизации, учебники истории. Но думаю, что нужно просто основываться на своем понимании. При подготовке я перечитывал роман и смотрел фильмы, а вдохновлялся в первую очередь работой нашего режиссера-постановщика. Работа над ролью продолжается по сей день. Буквально сегодня утром на репетиции приходили некоторые осознания. Самым главным при передаче роли был вопрос обретения веры. Человек, который заблудился и запутался, в какой-то момент теряет веру в людей и светлое будущее. Мой герой обретает новую веру», — подчеркнул Степан Волков.
В 2023 году коллектив Самарского театра представлял в Минске постановку «Любовь к трем апельсинам». В этот приезд два театра — Самары и Минска — обсудили перспективы сотрудничества. Удалось договориться об участии Большого театра Беларуси в международном фестивале искусств «Шостакович. Над временем» в сентябре 2026 года. Он покажет оперные спектакли «Дикая охота короля Стаха» Владимира Солтана и «Орлеанская дева» Петра Чайковского. В планах российского театра выступление на сцене Большого театра Беларуси в июле 2027 года — в рамках творческого проекта «Гастрольное лето».-0-Фото Татьяны Матусевич.