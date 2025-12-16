Магия и любовь: опера «Мастер и Маргарита» от самарского театра прозвучала для минской публики

Исполнитель партии Понтия Пилата Степан Волков отметил, что работа была очень тяжелой и кропотливой у всех актеров театра без исключения. «Но под руководством мастеров своего дела результат получился замечательным. Музыкальный язык постановки очень своеобразный. Нужно было лишь вникнуть и понять, что им хотели сказать. Я нашел в музыке и партитуре некоторую свободу, что подвигло меня на раскрепощение как актера на сцене. Было очень много источников, откуда мы можем взять информацию: экранизации, учебники истории. Но думаю, что нужно просто основываться на своем понимании. При подготовке я перечитывал роман и смотрел фильмы, а вдохновлялся в первую очередь работой нашего режиссера-постановщика. Работа над ролью продолжается по сей день. Буквально сегодня утром на репетиции приходили некоторые осознания. Самым главным при передаче роли был вопрос обретения веры. Человек, который заблудился и запутался, в какой-то момент теряет веру в людей и светлое будущее. Мой герой обретает новую веру», — подчеркнул Степан Волков.