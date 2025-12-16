Ричмонд
«Сколько женщин погубил»: Мясников признался в профессиональной ошибке

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал о том, что совершал крупную ошибку, отправляя пациенток с жалобами на боли в груди домой без лечения.

По словам медика, в период работы в американской клинике ему рассказали, что женщин с таким симптомом там каждый раз направляют в специальное отделение, где их наблюдают на протяжении суток. Он добавил, что у трети пациенток по итогу находили стенокардию.

— Я подумал: «Сколько я таких женщин со стенокардией просто погубил, отпустив домой вот так вот?», — сказал Мясников.

