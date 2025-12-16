«Сколько женщин погубил»: Мясников признался в профессиональной ошибке

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал о том, что совершал крупную ошибку, отправляя пациенток с жалобами на боли в груди домой без лечения.
По словам медика, в период работы в американской клинике ему рассказали, что женщин с таким симптомом там каждый раз направляют в специальное отделение, где их наблюдают на протяжении суток. Он добавил, что у трети пациенток по итогу находили стенокардию.
— Я подумал: «Сколько я таких женщин со стенокардией просто погубил, отпустив домой вот так вот?», — сказал Мясников.
Возраст после 35 лет называют периодом кризиса женской фертильности, сообщила кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией НИИ здоровья женщины, матери и ребенка Пироговского университета Ольга Братчикова. Так, в этом возрасте снижается запас полноценных яйцеклеток, увеличивается частота циклов без овуляции, ухудшается состояние фолликулов.
Миома — это доброкачественная опухоль, часто протекающая бессимптомно и обнаруживаемая при УЗИ. Подробнее об этом заболевании, причинах его развития и опасности «Вечерней Москве» рассказала акушер-гинеколог сети клиник «Андреевские больницы “Неболит” Людмила Бунина.