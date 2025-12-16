Ричмонд
Никарагуа стала первой страной, куда запрещено ввозить Библию

Никарагуанские власти ввели новые ограничения для туристов на ввоз ряда предметов. Среди них: Библии, журналы и газеты. Об этом сообщает издание CentroAmérica360.

Список запрещенных предметов утвердили под руководством президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо. Помимо упомянутых в него также вошли огнестрельное оружие, колюще-режущие предметы, скоропортящаяся еда и дроны.

Эксперты полагают, что это связано с общей тенденцией авторитаризма в стране. Еще в 2022 году Ортега и Мурильо закрыли независимые СМИ. Запрет Библии связывают с негативным отношением властей к церкви. Политики считают, что именно церковь в частности привела к попытке переворота в 2018 году.

С тех пор эксперты зафиксировали более 870 нападок на католические церкви. Помимо актов вандализма, фигурировали также угрозы и убийства. Также с 2022 году было зафиксировано более 100 нападений на евангельские церкви, передает «Главный Региональный» со ссылкой на материал.

В то же время в конце ноября парламент Никарагуа одобрил соглашение о начале торговых отношений с Донецком и Севастополем. До этого законодательный орган Никарагуа принял соглашения об ассоциации с Луганской Народной Республикой и Херсонской и Запорожской областями.