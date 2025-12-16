Обвиняемые по делу о покушении на Соловьёва попросили суд оправдать их

После выступлений подсудимых 2-й Западный окружной военный суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 19 декабря. При этом гособвинение настаивает на максимально жёстком наказании. Для предполагаемого организатора покушения Андрея Пронского прокурор запросил пожизненное лишение свободы, штраф в 1 млн рублей, ограничение свободы на два года и запрет администрировать сайты на пять лет, указав на его «исключительную опасность для общества».
Напомним, о задержании шестерых подозреваемых по делу о покушении на Соловьёва стало известно в конце апреля 2022 года. По версии СК России, все они являются членами неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»)*. Совершить преступление они собирались на территории Москвы, подорвав машину телеведущего, но планы не успели воплотить.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.