Мясников признался, что отказывал в лечении пациенткам с болью в груди

Доктор Мясников заявил, что раньше отправлял пациенток с болью в груди домой без лечения. Он выразил сожаление по этому поводу.

Источник: Аргументы и факты

Врач и телеведущий Александр Мясников признал, что в прошлом совершал серьёзную ошибку, отправляя женщин с жалобами на боли в груди домой без должного обследования. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Работая в США, он узнал, что женщин с подобными симптомами госпитализируют в специальное отделение для суточного наблюдения. Как оказалось, у каждой третьей из них диагностировали стенокардию, отметил Мясников.

До этого, по его словам, он пренебрежительно относился к таким жалобам, ставил диагноз «невралгия» и отпускал пациенток домой.

«Они приходили и говорили: “У меня как кольнёт в груди! И сюда отдаёт, и вот так”… А я отвечал: “Всё, иди, ничего нет”», — поделился врач.

Он выразил глубокое сожаление по этому поводу.

«Я подумал: “Сколько таких женщин со стенокардией я просто погубил, отпустив домой?”».

Ранее Мясников рассказал о распространенных мнениях о побочных явлениях при приеме статинов.