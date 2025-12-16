«Это профессиональный прием»: Певица Слава уличила Долину в неискренности

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) усомнилась в правдивости откровений Ларисы Долиной о потере жилья из-за аферистов. Так артистка отреагировала на первое публичное откровение о мошеннической схеме и потере квартиры.
«Я лично не верю в искренность ее слов. Я думаю, что это профессиональный прием», — рассказала она в соцсетях.
Артистка выразила мнение, что профессиональные навыки Долиной позволяют ей с помощью голоса изобразить крайнюю степень расстройства: и дрожь в голосе, и волнение. Именно поэтому Слава не верит ни ее истории, ни заверениям о возврате денег.
Накануне Верховный суд признал право собственности по спорной квартире Ларисы Долиной за Полиной Лурье. Узнав о решении суда, певица Слава поделилась со своей аудиторией яркой эмоциональной реакцией. В опубликованном видео она не сдерживала чувств: смеялась, ликовала и плакала от радости.
Адвокат Полины Лурье, в свою очередь, поблагодарила Верховный суд за решение признать право собственности за покупательницей квартиры Долиной.