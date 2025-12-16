В Нью-Йорке прошла церемония прощания с композитором Левоном Оганезовым

Родившийся 25 декабря 1940 года в Москве, Оганезов окончил консерваторию им. П. И. Чайковского. Оганезов прославился как телеведущий программ «Суета вокруг рояля», «Белый попугай» и «Жизнь прекрасна». Последние годы он жил в Нью-Йорке.