В Нью-Йорке прошла церемония прощания с композитором Левоном Оганезовым

Народный артист России Левон Оганезов скончался на 84-м году жизни, простились с композитором в Нью-Йорке.

Источник: Комсомольская правда

В американском городе Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк прошла церемония прощания с народным артистом России, композитором Левоном Оганезовым. Он ушел из жизни 13 декабря в возрасте 83 лет. Информацию передает ТАСС.

Церемония прощания прошла в узком семейном кругу.

Оганезова похоронят на кладбище Кенсико в Вальхалле, где также покоится композитор Сергей Рахманинов.

Родившийся 25 декабря 1940 года в Москве, Оганезов окончил консерваторию им. П. И. Чайковского. Оганезов прославился как телеведущий программ «Суета вокруг рояля», «Белый попугай» и «Жизнь прекрасна». Последние годы он жил в Нью-Йорке.

Накануне австралийский актер Мартин Грелис умер в возрасте 57 лет.

Немногим ранее в возрасте 76 лет ушел из жизни британский рок-музыкант Оззи Осборн.