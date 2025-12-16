В Нью-Йорке прошла церемония прощания с композитором Левоном Оганезовым

В американском городе Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк прошла церемония прощания с народным артистом России, композитором Левоном Оганезовым. Он ушел из жизни 13 декабря в возрасте 83 лет. Информацию передает ТАСС.
Церемония прощания прошла в узком семейном кругу.
Оганезова похоронят на кладбище Кенсико в Вальхалле, где также покоится композитор Сергей Рахманинов.
Родившийся 25 декабря 1940 года в Москве, Оганезов окончил консерваторию им. П. И. Чайковского. Оганезов прославился как телеведущий программ «Суета вокруг рояля», «Белый попугай» и «Жизнь прекрасна». Последние годы он жил в Нью-Йорке.
