«Гнусные пасквили»: Киркорова расстроили нападки на Пугачеву

Певца Филиппа Киркорова расстроили нападки в адрес Аллы Пугачевой. По словам артиста, они не имеют под собой никаких оснований. Своим мнением по этому поводу певец поделился в эфире Радио «Комсомольская правда».
— Это человек, с которым у меня связана личная жизнь. Дали друг другу очень много, был замечательный период жизни. Все эти гнусные пасквили и наговоры, что она кому-то перекрывала кислород, это все просто ложь и клевета, — возмутился артист.
Кроме того, в эфире Киркоров напомнил о «Рождественских встречах», проходивших в конце 80-х годов, в рамках которых Пугачева активно поддерживала молодых артистов, а собранные средства она направила на помощь пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Армении.
Это не первый раз, когда Киркоров в положительном ключе говорит о певице. Незадолго до этого артист назвал Пугачеву «певицей номер один». Он отметил, что 40 лет назад не существовало никаких стримингов, музыкальных платформ и рейтингов. Однако, по его словам, все Пугачеву и без того знали.
Киркоров также прокомментировал недавнее интервью Пугачевой. Он отметил, что годы, проведенные с ней, были счастливыми для него, поэтому к ней нет никаких претензий. Также звезда назвал ее «великой певицей нашего времени».