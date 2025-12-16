«Гнусные пасквили»: Киркорова расстроили нападки на Пугачеву

Это не первый раз, когда Киркоров в положительном ключе говорит о певице. Незадолго до этого артист назвал Пугачеву «певицей номер один». Он отметил, что 40 лет назад не существовало никаких стримингов, музыкальных платформ и рейтингов. Однако, по его словам, все Пугачеву и без того знали.