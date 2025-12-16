Ричмонд
Зима прокляла Молдову: Нас ждут +7 градусов и солнце — почти весенний день

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 17 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В среду 17 декабря, в Молдова ожидается солнечная и устойчивая погода. В течение дня северо-восточный ветер сменится на юго-восточнй и будет умеренным. Геомагнитный фон останется спокойным, без неблагоприятных воздействий.

Осадки не прогнозируются, погодные условия будут благоприятными для повседневных дел и передвижения.

Температура воздуха:

Север: днем —до + 2 , ночью — + 0 .

Центр: днём — + 6 , ночью — + 2 .

Юг: Днем — около + 5 . Ночью — около + 1 . Возможен туман. Будьте внимательны за рулем!

Кишинев: Днем — + 7 . Ночью — + 2 .

Ожидается преимущественно облачное небо, но главное — существенных осадков не ждём! День будет сухой и терпимый.

