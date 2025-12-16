Волонтеры подарили праздник детям Донбасса

За вклад в помощь бойцам и жителям в зоне проведения СВО наградили основателя общественного движения «Садовники — Донбассу» Андрея Сеземова.
С декабря 2023 года волонтеры муниципального округа Нагатино-Садовники собирают гуманитарную помощь для российских бойцов и мирных жителей Донбасса. Ценный груз передают из рук в руки, выезжая на донецкое и луганское, херсонское, запорожское и курское направления. За три года работы активисты доставили более 50 тонн необходимого военного оборудования, а также вещи и продукты для гражданских.
— Во время нашей первой поездки в Мариуполь мы поняли, что поддерживать нужно не только военных, но и мирных жителей, — рассказывает офицер запаса, основатель общественного движения «Садовники — Донбассу» Андрей Сеземов. — Понимаете, там остались люди, которые не могли никуда выехать, в основном это старики. В окрестностях не было транспорта, не работали магазины… Поэтому потом мы начали собирать продуктовые наборы, развозили их по деревням.
Глава администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Татьяна Илек вспоминает, как во время своей первой гуманитарной миссии волонтерам удалось устроить настоящий праздник для мариупольских детей — воспитанников городской школы искусств № 3. Для них организовали новогоднюю елку.
— Помещение было абсолютно холодное, окна заклеены полиэтиленовой пленкой, здание в ужасном состоянии после бомбежек, — рассказывает Татьяна Илек. — Кто-то из волонтеров привез елку, мы ее украсили вместе с ребятами. Затем принялись раздавать им подарки. Все еще помню эти взрослые взгляды детей.
Каждый волонтер тогда остался под сильным впечатлением. После этого они передавали в школу музыкальные инструменты, в том числе и барабаны, ноты произведений русских композиторов, поскольку с 2014 года те были под запретом.
— А еще учителя просили привезти лопаты. Знаете, для чего? Во дворе школы были могилы мирных жителей. Их останки нужно было эксгумировать, затем перенести на кладбище.
С содроганием в голосе Андрей Сеземов вспоминает и про брошенных животных…
— Их очень много в городе. Видимо, хозяева поспешно уехали, оставив питомцев. В каждую из поездок мы обязательно брали с собой большие мешки сухого корма, хотелось всех накормить, — вспоминает основатель движения.
Сейчас Мариуполь восстанавливается, но те воспоминания надолго засели в головах.
Волонтеры продолжают поддерживать бойцов в тылу. По Москве организовано несколько точек, где горожане могут принять участие в создании маскировочных сетей. А еще жители столицы шьют нижнее белье для бойцов. Собирают необходимые для маскировки и налаживания фронтового быта вещи.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
София Баулина, заместитель главы управы района Нагатино-Садовники по работе с населением:
— В здании управы района Нагатино-Садовники мы собрали целую экспозицию «Музей Силы. Веры. Отваги». Наши бойцы передают много трофейной техники, а недавно нам привезли гирлянды, сделанные из настоящих гильз. Здесь часто проводятся школьные экскурсии. Важно показывать людям, что ты с душой подходишь к волонтерству, и тогда за тобой пойдут.