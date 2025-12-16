Волонтеры подарили праздник детям Донбасса

— Во время нашей первой поездки в Мариуполь мы поняли, что поддерживать нужно не только военных, но и мирных жителей, — рассказывает офицер запаса, основатель общественного движения «Садовники — Донбассу» Андрей Сеземов. — Понимаете, там остались люди, которые не могли никуда выехать, в основном это старики. В окрестностях не было транспорта, не работали магазины… Поэтому потом мы начали собирать продуктовые наборы, развозили их по деревням.