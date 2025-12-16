Экс-футболист ЦСКА и сборной России Щенников объявил о завершении карьеры

Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА и игрок сборной России Георгий Щенников официально объявил о завершении карьеры в 34 года. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 16 декабря, в интервью порталу Sport24.
— Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно, — высказался футболист в интервью.
Щенников на протяжении всей профессиональной карьеры играл в ЦСКА. Он пришел туда в 2008 году и ушел летом 2023-го. В составе красно-синих он трижды получил звание чемпиона России, трижды завоевал Кубок России и четыре раза — Суперкубок.
Ряд крупных перемен произошел и в хоккее. Например, в ноябре московский хоккейный клуб «Динамо» отправил в отставку главного тренера ХК Алексея Кудашова. Кудашов возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством «Динамо» завоевало Кубок континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году, впервые за 12 лет выйдя в третий раунд плей-офф. Сам Кудашов воздержался от комментариев по поводу своего увольнения.