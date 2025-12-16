Экс-футболист ЦСКА и сборной России Щенников объявил о завершении карьеры

Ряд крупных перемен произошел и в хоккее. Например, в ноябре московский хоккейный клуб «Динамо» отправил в отставку главного тренера ХК Алексея Кудашова. Кудашов возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством «Динамо» завоевало Кубок континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году, впервые за 12 лет выйдя в третий раунд плей-офф. Сам Кудашов воздержался от комментариев по поводу своего увольнения.