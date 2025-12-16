Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал обращение для американцев 17 декабря

Трамп может обратиться к нации и подвести итоги уходящего года.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обратится к нации из Белого дома 17 декабря. Ожидается, что в своем выступлении Трамп подведет итоги уходящего года.

«Дорогие американцы: Я выступлю с обращением к нации завтра вечером, в эфире из Белого дома, в 21:00 по восточному времени. Жду не дождусь, когда “увижу” вас тогда. Это был замечательный год для нашей Страны, и лучшее еще предстоит!» — написал американский президент в соцсети.

Напомним, что в России прямая линия с главой государства Владимиром Путиным пройдет в 12:00 по мск 19 декабря. Уточняется, что число вопросов к президенту РФ уже превысило 1,3 млн, что в Кремле назвали рекордом. Столь высокую активность связывают с двумя факторами: значительным интересом к личности самого президента и внедрением дополнительных цифровых платформ для подачи обращений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше