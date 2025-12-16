Трамп анонсировал обращение для американцев 17 декабря

«Дорогие американцы: Я выступлю с обращением к нации завтра вечером, в эфире из Белого дома, в 21:00 по восточному времени. Жду не дождусь, когда “увижу” вас тогда. Это был замечательный год для нашей Страны, и лучшее еще предстоит!» — написал американский президент в соцсети.