Трамп анонсировал обращение для американцев 17 декабря

Президент США Дональд Трамп обратится к нации из Белого дома 17 декабря. Ожидается, что в своем выступлении Трамп подведет итоги уходящего года.
«Дорогие американцы: Я выступлю с обращением к нации завтра вечером, в эфире из Белого дома, в 21:00 по восточному времени. Жду не дождусь, когда “увижу” вас тогда. Это был замечательный год для нашей Страны, и лучшее еще предстоит!» — написал американский президент в соцсети.
Напомним, что в России прямая линия с главой государства Владимиром Путиным пройдет в 12:00 по мск 19 декабря. Уточняется, что число вопросов к президенту РФ уже превысило 1,3 млн, что в Кремле назвали рекордом. Столь высокую активность связывают с двумя факторами: значительным интересом к личности самого президента и внедрением дополнительных цифровых платформ для подачи обращений.