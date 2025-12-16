«Выбор профессии — шаг к служению Родине». Учащиеся Могилевской области познакомились с работой таможни

16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей прошел в Могилевской таможне для учащихся 11-х классов, планирующих поступать на специальности «таможенное дело» и «экономическое право» по целевому набору, передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие было организовано для профессиональной ориентации школьников и прошло на базе пункта таможенного оформления «Могилев-ТЛЦ». Участникам провели экскурсию, показали рабочие места инспекторов, продемонстрировали технические средства таможенного контроля и подробно рассказали о повседневных задачах сотрудников ведомства.
Заместитель начальника Могилевской таможни Михаил Артюховский ответил на все вопросы ребят, касающиеся условий поступления, особенностей учебы и будущей службы. «Выбор профессии — решение, от которого зависит не только личное будущее, но и вклад в безопасность страны, — подчеркнул он. — Чтобы помочь школьникам определиться, мы начинаем работать с ними еще в учреждениях общего среднего образования. Сегодня для ребят провели экскурсию, показали работу таможенных сотрудников и ответили на все интересующие их вопросы. В Могилевской области уже функционируют таможенные классы на базе средней школы № 35 Бобруйска им. П. И. Батова и средняя школы № 21 Могилева, где учащихся готовят к поступлению в вузы по специальности “таможенное дело” и последующей службе в таможенных органах. Школьников активно вовлекают в мероприятия — от торжественных клятв учеников таможенных классов до профильных смен в центре “Зубренок”.
На встрече также присутствовали директор Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис» Александр Скачковский и декан факультета экономики и права МГУ им. А. А. Кулешова Андрей Слепцов, которые рассказали о перспективах обучения и карьерного роста в таможенных органах.
Одним из участников дня открытых дверей стал учащийся кадетского училища Кирилл Букатенко. Он уже определился с выбором и намерен поступать в Гомельский университет транспорта на специальность «таможенное дело». «Я не хочу, чтобы в нашей стране находились те вещества и продукты, которые не должны здесь находиться. Хочу, чтобы моя страна была всегда чистой, хорошей, чтобы она продолжала расцветать, а не усугублять ситуацию из-за привоза всяких веществ, — рассказал парень. — Хочу, чтобы люди жили здесь хорошо и ничего не разрушало их жизни. Это мой осознанный выбор. Я хочу служить своей стране с самого детства, поэтому и поступил в кадетское училище. Эта работа мне нравится».
Его мама Марина Букатенко полностью поддерживает выбор сына. «Он очень ждал этот день, чтобы познакомиться со спецификой работы. Кирилл с детства мечтал о государственной службе. Здесь речь идет о защите границ, но в части экономической безопасности и контроля товаров. Это ему очень близко. Мы долго изучали этот вопрос, ездили в Гомельский университет транспорта — ему все понравилось, и он загорелся профессией. Он идет к цели — хочет поступить именно на целевое, чтобы учиться, а потом работать в этой сфере», — рассказала она.
С ней солидарна Светлана Намесникова, мама ученицы средней школы № 39 Могилева Екатерины. Девушка учится в профильном русско-английском классе и также намерена поступать на «таможенное дело». «С выбором мы уже определились — это моя мечта. Такая сфера загадочная, не всегда на слуху. А сейчас нам предоставляют возможность познакомиться с профессией, узнать все тонкости работы», — отметила Екатерина Намесникова.
«Это ее дальнейшая жизнь и профессия, в которой предстоит работать. Главное — чтобы ей нравилось. Поэтому мы полностью поддерживаем выбор дочери. Год назад она приняла такое решение, и теперь целенаправленно идем к этой мечте», — добавила мама девочки.
Своим опытом поделился и молодой специалист — инспектор отдела таможенных операций и контроля № 2 Могилевской таможни Илья Маеров, работающий здесь уже полгода по распределению. «Я тоже посещал дни открытых дверей в школьные годы. Мне понравилось, и я захотел продолжить свою деятельность в этой сфере. Сам я из Могилева, учился в Гомеле и вернулся сюда — работу выбрал осознано. Все оправдало мои ожидания. До устройства сюда я уже бывал на складе временного хранения, проходил здесь дипломную практику — так что всю работу видел заранее. Мы в основном досматриваем товары, открываем и закрываем процедуру таможенного транзита», — рассказал он.
Школьники и их родители получили исчерпывающую информацию о порядке подачи документов, требованиях к поступающим и условиях целевого набора на специальности «таможенное дело» и «экономическое право». Все вопросы были подробно разъяснены, а интерес к профессии — поддержан и укреплен. -0-
Фото Могилевской таможни.