«Выбор профессии — шаг к служению Родине». Учащиеся Могилевской области познакомились с работой таможни

Одним из участников дня открытых дверей стал учащийся кадетского училища Кирилл Букатенко. Он уже определился с выбором и намерен поступать в Гомельский университет транспорта на специальность «таможенное дело». «Я не хочу, чтобы в нашей стране находились те вещества и продукты, которые не должны здесь находиться. Хочу, чтобы моя страна была всегда чистой, хорошей, чтобы она продолжала расцветать, а не усугублять ситуацию из-за привоза всяких веществ, — рассказал парень. — Хочу, чтобы люди жили здесь хорошо и ничего не разрушало их жизни. Это мой осознанный выбор. Я хочу служить своей стране с самого детства, поэтому и поступил в кадетское училище. Эта работа мне нравится».