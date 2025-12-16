Переводчицы Зеленского в Нидерландах дважды перепутали Россию и Украину

Две переводчицы президента Украины Владимира Зеленского перепутали Россию и Украину на его встрече с премьера-министром Нидерландов Дико Схофом. Одна переводчица сказала, что «Россия должна компенсировать России все убытки», а другая оговорилась, сказав, что Европа должна «продолжить давить на Украину». Об этом во вторник, 16 декабря, сообщило РИА Новости.
Это не первый подобный случай: украинская переводчица на брифинге Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца ошибочно перевела слово troops («солдаты» — прим. «ВМ») как «трупы». Сперва глава государства застыл в наушниках, но понял, что речь идет об ошибке переводчика.
Украинский президент в ходе официального визита в Вену вышел из автомобиля BMW и пошел по красной ковровой дорожке к своему австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену, оставив супругу Елену Зеленскую одну внутри транспорта.
Зеленский случайно сделал репост видеоролика украинской модели OnlyFans Анны Малигон в социальной сети Instagram*. Однако вскоре глава государства удалил эту публикацию.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.