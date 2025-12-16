Переводчицы Зеленского в Нидерландах дважды перепутали Россию и Украину

Две переводчицы президента Украины Владимира Зеленского перепутали Россию и Украину на его встрече с премьера-министром Нидерландов Дико Схофом. Одна переводчица сказала, что «Россия должна компенсировать России все убытки», а другая оговорилась, сказав, что Европа должна «продолжить давить на Украину». Об этом во вторник, 16 декабря, сообщило РИА Новости.