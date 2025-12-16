Волонтеры показали столицу детям военнослужащих

Столичные активисты всероссийского движения «Волонтерская рота» приняли участие в организации досуга для детей и жен бойцов специальной военной операции. Активисты помогли гостям города не заблудиться в столичной подземке и хорошо провести время.
Заботу о семьях участников СВО сегодня проявляет вся страна. Интересные программы и мероприятия для них также создают и компании, где работали ушедшие на фронт отцы. Благодаря таким поездкам матери могут провести время вместе со своими детьми, а школьники — посетить новые места и узнать много интересного.
— Наши добровольцы всегда с большой охотой помогают компаниям с сопровождением детей и их мам, — рассказывает активист «Волонтерской роты» Ксения Глазунова. — Вот буквально пару дней назад к нам приезжали по такой программе гости из других регионов: из Омска, Волгограда, Калуги. Нашей задачей было, в первую очередь, их сопровождение. Мы следили, чтобы никто из группы, особенно дети, не потерялся, чтобы они все разобрались с тем, как работает наше метро. Помогали им следовать заданному компанией маршруту и перемещаться между точками на нем.
Туристическая группа состояла из 13 человек, включая мам и детей. Вместе с ними по Москве гуляли два добровольца «Волонтерской роты». Они встречались с семьями бойцов в восемь часов утра и до десяти вечера находились с ними.
— Мы с группой посетили каток, экскурсию по городу и «Мосфильму», концерты и прочие мероприятия, — делится подробностями Ксения. Но, разумеется, в перерывах волонтеры общались с ребятами. За обедом дети делились своими впечатлениями о местах, которые им уже удалось посетить.
— Нам было важно, чтобы они чувствовали себя комфортно. Мы следили, чтобы ребятам все нравилось. Хотели, чтобы они уехали домой с приятными впечатлениями от столицы, — вспоминает Ксения Глазунова.
Волонтеры посетили с ребятами и Цирк Никулина на Цветном бульваре.
— Дети вышли из него и тут же начали активно обсуждать между собой представление. У них горели глаза, и возгласы были восторженные. В общем, и без слов было понятно, что цирк им очень понравился. Кроме того, нам провели экскурсию по закулисью: думаю, это тоже повлияло на их впечатления, — отмечает Ксения.
Добровольцы «Волонтерской роты» регулярно взаимодействуют с семьями бойцов спецоперации. Они помогают с сопровождением во время экскурсий и собирают адресную гуманитарную помощь для жен солдат, их матерей и детей.
СПРАВКА.
Сегодня в России функционируют разные меры поддержки семей участников спецоперации. Познакомиться с ними и разобраться с необходимыми документами помогают в единых центрах поддержки. Первое такое учреждение было открыто в Москве в 2023 году. Здесь получить консультацию и помощь могут супруги бойцов, их родители и сами участники СВО.