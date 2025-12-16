Волонтеры показали столицу детям военнослужащих

— Наши добровольцы всегда с большой охотой помогают компаниям с сопровождением детей и их мам, — рассказывает активист «Волонтерской роты» Ксения Глазунова. — Вот буквально пару дней назад к нам приезжали по такой программе гости из других регионов: из Омска, Волгограда, Калуги. Нашей задачей было, в первую очередь, их сопровождение. Мы следили, чтобы никто из группы, особенно дети, не потерялся, чтобы они все разобрались с тем, как работает наше метро. Помогали им следовать заданному компанией маршруту и перемещаться между точками на нем.