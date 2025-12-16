От роботов до культпросвета. Чем увлекут ребят в пришкольных лагерях Гомельской области на каникулах

Не обойдется без привлечения подрастающего поколения к марафону добрых дел. «В этом году исполнилось 30 лет одной из самых теплых традиций современной Беларуси — республиканской благотворительной акции “Наши дети”. В этом году ее старт, за которым наблюдала вся страна, был дан в Гомеле. Учреждения образования также подключатся к ней. Будут инициированы социально значимые благотворительные мероприятия на базах детских больниц, приютов и социально-педагогических центров, учреждений социального обслуживания населения. Дети поздравят находящихся там людей. Будет оказана посильная помощь одиноко проживающим пожилым. Предлагаем и родителям присоединиться к этому марафону добра», — пригласила Екатерина Моторина. -0-