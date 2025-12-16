От роботов до культпросвета. Чем увлекут ребят в пришкольных лагерях Гомельской области на каникулах

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 9 тыс. ребят оздоровятся в пришкольных лагерях в Гомельской области на зимних каникулах. Об этом сообщила представитель главного управления образования Гомельского облисполкома Екатерина Моторина на брифинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед зимними каникулами, которые начнутся 25 декабря, во всех учреждениях образования региона пройдут родительские собрания. «Законным представителям детей напомнят про актуальные вопросы безопасности детей, организации внеурочной занятости, а также по воспитанию детей и ответственному родительству. Мы приглашаем представителей всех субъектов профилактики принять участие в таких встречах и разъяснить актуальные аспекты по профильным направлениям», — пояснила представитель главного управления образования области.
В области организуют около 400 воспитательно-оздоровительных лагерей на базе школ, в которых оздоровятся более 9 тыс. детей. «В этот период мы делаем акцент на взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, чтобы сделать досуг увлекательным не только для детей младшего школьного возраста, но и подростков. Акцент будет сделан и на расширение сети лагерей по профилю технического творчества и краеведения. Конечно, в программу работы лагерей будут включены профилактические мероприятия», — заверила Екатерина Моторина.
Одна из фишек этого сезона — робототехника. Это направление намерены максимально развить в пришкольных лагерях. «Обязательно продолжатся полюбившиеся ребятам конкурс “ТехноЕлка”, смотр инновационного и технического творчества детей. Подросткам это интересно. Область периодически занимает призовые места на республиканском уровне. Это показывает, что кроме интереса, есть еще и результат», — рассказали в главном управлении образования.
Также на зимних каникулах в регионе намерены расширить сеть лагерей краеведческой направленности. «Это направление планируем развивать в том числе в рамках гражданско-патриотического воспитания. Это и акции “Знай свой город”, “Знай свою страну”. Выделим время для посещения музеев, учреждений культуры. Ребята смогут культурно просветиться, узнать что-то новое из истории родных мест. Будем стараться максимально отвлечь подростков от гаджетов, показать детям, что мир вокруг очень увлекателен», — подчеркнула Екатерина Моторина.
Не обойдется без привлечения подрастающего поколения к марафону добрых дел. «В этом году исполнилось 30 лет одной из самых теплых традиций современной Беларуси — республиканской благотворительной акции “Наши дети”. В этом году ее старт, за которым наблюдала вся страна, был дан в Гомеле. Учреждения образования также подключатся к ней. Будут инициированы социально значимые благотворительные мероприятия на базах детских больниц, приютов и социально-педагогических центров, учреждений социального обслуживания населения. Дети поздравят находящихся там людей. Будет оказана посильная помощь одиноко проживающим пожилым. Предлагаем и родителям присоединиться к этому марафону добра», — пригласила Екатерина Моторина. -0-