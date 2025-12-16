Ричмонд
РИАН: Турция ждёт Владимира Путина с визитом в 2026 году

Путина пригласили с визитом в Турцию, точной даты пока нет.

Источник: Комсомольская правда

Турецкие власти рассчитывают на визит российского лидера Владимира Путина в 2026 году, хотя график поездки пока не согласован. Об этом РИА Новости рассказал информированный дипломатический источник.

«Приглашение российскому лидеру озвучено на высшем уровне. Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован», — сказал источник.

По его словам, даты визита пока не назначены.

Как отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер имеет на руках приглашение от турецкой стороны. Организация визита зависит от практической возможности его проведения.

Напомним, что до «Прямой линии» с российским главой остаются считанные дни. В преддверии мероприятия пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что задать вопрос Путину 19 декабря смогут журналисты из недружественных стран.

