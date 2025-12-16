Полный список адресов елочных базаров Ростова опубликовали в администрации

Власти Ростов-на-Дону опубликовали полный список официальных елочных базаров, открывшихся в донской столице. Информацию собрали в администрации города во вторник, 16 декабря.
— Торговые точки начали работу в соответствии с утвержденными городскими схемами размещения. Всего для продажи новогодних деревьев организовано 28 площадок в разных районах города, — говорится в сообщении.
Торговые точки расположены на Московской улице (д. 50а и 52а), площади Ленина с северной стороны, улице Волков, 2), а также на пересечении Волкова и проспекта Космонавтов. Базары работают на проспекте Михаила Нагибина, 19; Таганрогской, 116; Добровольского, 20 и 30; на пересечении Зорге и проспекта Стачки.
Также елки продают на Коммунистическом проспекте, 27, 27б и 42; проспекте Стачки, 231; улицах Зорге, 39; Максима Горького, 159; Маршала Жукова, 36/5. Торговля организована на площади Карла Маркса (справа от памятника), улице Фурмановской, 150; площади Рабочей, 1; улице 2-й Краснодарской, 159, и на пересечении с Аллеей Роз; проспекте Ленина, 127 и Ворошиловском проспекте, 105.
