Полный список адресов елочных базаров Ростова опубликовали в администрации

Торговые точки расположены на Московской улице (д. 50а и 52а), площади Ленина с северной стороны, улице Волков, 2), а также на пересечении Волкова и проспекта Космонавтов. Базары работают на проспекте Михаила Нагибина, 19; Таганрогской, 116; Добровольского, 20 и 30; на пересечении Зорге и проспекта Стачки.