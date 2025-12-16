Наследники Ротшильда объявили друг другу войну из-за бесценных богатств

Баронесса Надин де Ротшильд (в девичестве — Надин Лопиталье) родилась в 1932 году в бедной французской семье. В 14 лет она ушла из школы и устроилась работать на автомобильный завод Peugeot. С 16 лет она позировала художникам, а затем стала моделью и актрисой. В начале 1960-х она познакомилась с миллиардером Эдмоном Ротшильдом, который вскоре стал её супругом.