Наследники Ротшильда объявили друг другу войну из-за бесценных богатств

Наследники Ротшильда начали войну из-за коллекции произведений искусства в швейцарском замке Шато де Преньи. Об этом сообщает издание The Guardian.
Конфликт разгорелся между 93-летней баронессой Надин де Ротшильд и вдовой её единственного сына — 60-летней Ариан де Ротшильд. Их рассорила бесценная коллекция предметов старины и картин, хранящаяся в замке Ротшильдов под Женевой, который часто называют «мини-Лувром».
По слухам, в собрании находятся шедевры Гойи, Рембрандта и Эль Греко, которые никогда не показывали публике. Пожилая баронесса намерена открыть в Женеве музей и выставить там эти произведения искусства, которые, по её словам, она унаследовала от мужа. Ариан выступает против. Она считает, что коллекция должна остаться в замке и сохраниться в целостности.
В судебных документах Ариан сообщила, что её престарелая родственница действует под влиянием окружения, и провела параллель с делом наследницы L Oréal Лилиан Бетанкур: в 2011 году дочь попыталась признать её недееспособной после того, как та подарила около миллиарда евро молодому фотографу.
Обе стороны уже добились частичных решений, но спор продолжается. Ариан пыталась запретить Надин использовать имя мужа, но проиграла. Сама Надин, в свою очередь, лишилась права посещать замок. Третий иск об определении права собственности на произведения искусства и интерьерные предметы в данный момент находится на рассмотрении в суде.
Баронесса Надин де Ротшильд (в девичестве — Надин Лопиталье) родилась в 1932 году в бедной французской семье. В 14 лет она ушла из школы и устроилась работать на автомобильный завод Peugeot. С 16 лет она позировала художникам, а затем стала моделью и актрисой. В начале 1960-х она познакомилась с миллиардером Эдмоном Ротшильдом, который вскоре стал её супругом.
