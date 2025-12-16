Ретро в моде, но безопасность важнее. Гомельские спасатели посоветовали, как выбрать новогодние огоньки

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О правилах безопасного использования новогодней иллюминации напомнила инспектор центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Гомельского областного управления МЧС Кристина Филимович на брифинге, сообщает БЕЛТА.
Самое главное правило — приобретать такую продукцию только в специализированных магазинах. «В первую очередь обращаем внимание на сертификат таких изделий, целостность их упаковки и всех элементов. Эти же правила касаются и приобретения товаров на маркетплейсах», — отметила Кристина Филимович.
Спасатели обращают внимание, что трагедией может обернуться и возвращение к семейной новогодней электрореликвии. «Да, у многих что-то остается от бабушек, передается из поколения в поколение. Ретро сейчас в моде, видим тренды на советские раритетные игрушки и гирлянды. Конечно же, срок эксплуатации таких изделий давно вышел. Нельзя не учитывать этот факт, ведь от него напрямую зависит безопасность эксплуатации. Исходя из этой позиции, не стоит и реанимировать такие гирлянды, ведь некоторые старательно обматывают поврежденные участки изолентой. Это прямая опасность для вашего дома и риск возникновения пожара», — акцентировала инспектор.
К слову, рекомендуют спасатели перепроверить исправность даже приобретенной на прошлый Новый год гирлянды. «Необходимо удостовериться, что все провода и лампочки исправны, нет нарушения их целостности. И только убедившись в этом, можно украшать ими елку. Помним, что все электроприборы, в том числе гирлянды, выходя из дома или укладываясь спать, необходимо обязательно выключить из сети. Соблюдение этих простых правил не позволит омрачить новогоднее настроение», — заключила Кристина Филимович. -0-