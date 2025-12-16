Ретро в моде, но безопасность важнее. Гомельские спасатели посоветовали, как выбрать новогодние огоньки

Спасатели обращают внимание, что трагедией может обернуться и возвращение к семейной новогодней электрореликвии. «Да, у многих что-то остается от бабушек, передается из поколения в поколение. Ретро сейчас в моде, видим тренды на советские раритетные игрушки и гирлянды. Конечно же, срок эксплуатации таких изделий давно вышел. Нельзя не учитывать этот факт, ведь от него напрямую зависит безопасность эксплуатации. Исходя из этой позиции, не стоит и реанимировать такие гирлянды, ведь некоторые старательно обматывают поврежденные участки изолентой. Это прямая опасность для вашего дома и риск возникновения пожара», — акцентировала инспектор.