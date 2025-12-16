Песков: Журналисты из недружественных стран будут на прямой линии с Путиным

Журналисты из недружественных стран примут участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и смогут задать вопросы. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Конечно, они будут. Будут и из дружественных стран. И те, кто продолжают здесь работать из недружественных стран. Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех, — приводит его слова РИА Новости.
Москва сохраняет открытость в отношении представителей иностранных СМИ. Еще 30 октября Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы городов Красноармейск, Димитров и Купянск. При этом глава государства говорил, что российские военные могут остановить боевые действия на пять-шесть часов для доступа иностранных СМИ в опасные районы.
После этого Песков отметил, что в Кремле видят большой интерес западных журналистов к предложению президента России.