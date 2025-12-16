Ричмонд
«Вы плохо выглядите»: Трамп купил Вэнсу и Рубио новую обувь

— Затем он (Трамп — прим. «ВМ») достал каталог обуви — учитывая предновогоднюю атмосферу, президент пребывал в приподнятом расположении духа — выбрал свою любимую модель и заказал по четыре пары для меня и Марко, — передает слова Вэнса «МК».

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что Трамп из еды больше всего любит мясные стейки и шоколадное мороженое. Глава государства также очень любит перекусить в сети ресторанов McDonald’s, где чаще всего заказывает гамбургеры и картошку фри.

Американский президент также говорил о любви к диетической Coca-Cola. Он рассказал, что посетители Овального кабинета в Белом доме зачастую принимают кнопку для заказа этого напитка за пульт запуска ядерного оружия.

