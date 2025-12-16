«Вы плохо выглядите»: Трамп купил Вэнсу и Рубио новую обувь

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что Трамп из еды больше всего любит мясные стейки и шоколадное мороженое. Глава государства также очень любит перекусить в сети ресторанов McDonald’s, где чаще всего заказывает гамбургеры и картошку фри.