NOAA: температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателей

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по сентябрь 2025-го была самой высокой с 1900 года. Об этом сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).