NOAA: температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателей

Последние 10 лет стали самыми теплыми для региона за всю историю наблюдений, говорится в отчете американского Национального управления океанических и атмосферных исследований.

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по сентябрь 2025-го была самой высокой с 1900 года. Об этом сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По данным NOAA, увеличение температуры воздуха и воды привело к таянию ледников и изменению арктического ландшафта. В связи с этим повышение уровня моря создает риски оползней и цунами.

Помимо этого, железо и другие элементы, высвобождающиеся из ледников, загрязняют воды Арктики, отмечает NOAA. По его данным, некоторые виды фауны, обитающие в Чукотском и Беринговом морях, могут оказаться под угрозой.

В отчете также говорится, что последнее десятилетие стало самым теплым для Арктики за всю историю наблюдений.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше