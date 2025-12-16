Суд на Украине приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы

Экс-президент Украины заявил, что работал над сближением Киева и Евросоюза, но Европа вело себя некорректно. Политик также сообщил, что всегда выступал против вступления Украины в НАТО. Политолог Дмитрий Аграновский считает, что Януковича не рассматривают как возможного претендента на пост президента Украины вместо Владимира Зеленского.