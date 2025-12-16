Суд на Украине приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы

Украинский суд приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Инстанция отклонила апелляционные жалобы стороны защиты. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе офиса украинского генерального прокурора.
Экс-главу государства признали виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, подстрекательстве к дезертирстве, государственной измене и пособничестве России. Сам Янукович бежал в Россию в 2014 году после протестов на Майдане, передает Lenta.ru.
Януковича обвинили в том, что 23 февраля 2014 года он, якобы действуя в сговоре с бывшим главой Службы безопасности президента и представителями России, организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих управления госохраны.
Они вылетели на российских военных вертолетах в Краснодарский край, а затем в Крым, откуда президента вывезли морским путем. Вместе с ним выехала часть сотрудников госохраны.
Экс-президент Украины заявил, что работал над сближением Киева и Евросоюза, но Европа вело себя некорректно. Политик также сообщил, что всегда выступал против вступления Украины в НАТО. Политолог Дмитрий Аграновский считает, что Януковича не рассматривают как возможного претендента на пост президента Украины вместо Владимира Зеленского.