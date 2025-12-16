Ричмонд
Президент Польши осудил Зеленского из-за неблагодарности за помощь

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского за неблагодарность по отношению к польской поддержке. Своим мнением глава республики поделился в интервью порталу Wiadomosci.

— У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали, — возмутился Навроцкий.

Президент в интервью также заявил, что Киев и Варшава потеряли так называемый «элемент партнерства».

С приходом Навроцкого к власти отношения между Польшей и Украиной стали более натянутыми. В октябре президент объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».

Еще 22 августа власти Польши приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.

