Шедевры искусства стали источником вдохновения

16 декабря в столице прошла завершающая экскурсия первого сезона цикла «7 секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи», который проводят для участников проекта «Московское долголетие».
На сотую по счету экскурсию, созданную Третьяковской галереей и «Московским долголетием», участники проекта пришли с особым чувством радости и ожидания новых эмоций, интересных фактов и историй о секретах долгой и осмысленной жизни, подсказанных художниками и запечатленными ими героями.
Первая экскурсия прошла 15 октября и сразу вызвала огромный интерес. Поэтому каждую неделю со вторника по пятницу участники «Московского долголетия» спешили в Новую Третьяковку. В день сотрудники всемирно известной галереи проводили по три часовых сеанса, чтобы показать гостям знаменитые полотна XX века, среди которых портрет Саломеи Андрониковой Кузьмы Петрова-Водкина, «Семейный портрет» Петра Кончаловского, «Вратарь» Александра Дейнеки.
— Мне посчастливилось поближе познакомиться с творчеством художника Михаила Нестерова, — говорит участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Краснова. — Это уникальный человек, он прожил 80 лет и успел написать цикл о Сергии Радонежском, расписать Марфо-Мариинскую обитель. Глядя на работы таких мастеров, хочется жить и творить. Причем наш проект позволяет нам заниматься у лучших специалистов совершенно бесплатно.
Всего участники «Московского долголетия» посетили 100 тематических экскурсий. А вишенкой на торте уникальной коллаборации популярного столичного проекта и Третьяковки стала творческая встреча москвичей, занимающихся живописью, с известным художником Франциско Инфанте-Арана.
— То, что люди в зрелом возрасте берут кисти и краски и учатся живописи, это прекрасно, потому что у искусства нет возраста, как у любви, которой все возрасты покорны, — говорит 82-летний представитель символизма в современном искусстве.
На протяжении 65 лет Франциско Инфанте с женой Нонной Горюновой создают новые миры, соединяя искусственно созданные объекты с естественной средой.
— Каждая работа — это артефакт, символ тайны, мистический предмет, приближающий к загадке бесконечности вселенной. Например, я не вношу в пейзаж ничего нового, а лишь подчеркиваю некоторые детали пространства. Благодаря отсутствию технологий природный ландшафт сохраняет свой естественный вид.
Активистка проекта, 63-летняя Анна Баранова из центра московского долголетия «Восточное Измайлово», считает сегодняшний день особенным, ведь он ознаменовался счастливыми событиями.
— Сегодня я смогла пообщаться с Франциско Инфанте, работы которого вызывают у меня восторг! Я смогла задать ему вопросы и получила исчерпывающие ответы. Второе событие — я получаю удостоверение члена Союза русских художников, это верх моих мечтаний! По первому образованию я швея, работала поваром в детском саду. А теперь — художник, могу выставлять свои работы в галереях и преподавать живопись. Думаю, что это случилось и благодаря проекту «Московское долголетие», где меня всегда поддерживали. А мероприятия, которые нам организуют специалисты проекта, — всегда восторг и праздник!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:
— В декабре завершился первый сезон цикла «7 секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи». Экскурсии данного цикла посетили порядка двух тысяч участников проекта «Московское долголетие». Маршрут проходил по постоянной экспозиции «Искусство ХХ века», на нем знаковые художественные произведения раскрывали через темы долголетия и жизненной мудрости.