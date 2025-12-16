Шедевры искусства стали источником вдохновения

— Сегодня я смогла пообщаться с Франциско Инфанте, работы которого вызывают у меня восторг! Я смогла задать ему вопросы и получила исчерпывающие ответы. Второе событие — я получаю удостоверение члена Союза русских художников, это верх моих мечтаний! По первому образованию я швея, работала поваром в детском саду. А теперь — художник, могу выставлять свои работы в галереях и преподавать живопись. Думаю, что это случилось и благодаря проекту «Московское долголетие», где меня всегда поддерживали. А мероприятия, которые нам организуют специалисты проекта, — всегда восторг и праздник!