Никас Сафронов рассказал, кому достанется его московская квартира с видом на Кремль

Художник Никас Сафронов заявил, что решил не оставлять детям квартиру в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Народный художник России Никас Сафронов рассказал, кому намерен оставить свою квартиру в центре Москвы с видом на Кремль. В беседе с URA.RU он сообщил, что решил не оставлять трехэтажную недвижимость в наследство детям.

«Я вложил в квартиру всю свою душу. И мне очень бы хотелось, чтобы такую частичку моей души увидели мои поклонники, которым я бесконечно благодарен за любовь и преданность», — поделился художник.

Сафронов заявил, что в будущем его квартира отойдет городу — художник хочет, чтобы местные власти превратили ее в музей, который смогли бы посещать ценители его творчества.

Ранее KP.RU сообщал, что Никас Сафронов заявил о готовности приобрести картину дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной за 500 тысяч рублей. Художник назвал полотна шедевром, в которых есть много философии и личностных переживаний.