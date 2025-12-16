Милиция усилила контроль и проверки грузовиков в Минске, объяснив причину

Милиция сказала про усиление контроля за грузовиками в Минске и объяснила причину мероприятий. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Все дело в повышении безопасности дорожного движения и снижении вероятности ДТП с грузовиками, уточняют в Госавтоинспекции.
«Сотрудники отделов ГАИ Советского, Партизанского, Октябрьского и Ленинского районов столицы провели рейды, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, совершаемых водителями грузовых автомобилей, а также на проверку технического состояния этих автомобилей», — отметили в телеграм-канале минской ГАИ.
А водителей грузового транспорта призвали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не забывать проверять техсостояние авто.
Ранее сообщалось, что группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни Всебелорусского народного собрания 18 и 19 декабря.
Тем временем Александр Лукашенко ввел новые требования к ломбардам о возмещении убытков покупателям.