Милиция усилила контроль и проверки грузовиков в Минске, объяснив причину

Милиция сказала про усиление контроля за грузовиками в Минске и объяснила причину мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

Милиция сказала про усиление контроля за грузовиками в Минске и объяснила причину мероприятий. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Все дело в повышении безопасности дорожного движения и снижении вероятности ДТП с грузовиками, уточняют в Госавтоинспекции.

«Сотрудники отделов ГАИ Советского, Партизанского, Октябрьского и Ленинского районов столицы провели рейды, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, совершаемых водителями грузовых автомобилей, а также на проверку технического состояния этих автомобилей», — отметили в телеграм-канале минской ГАИ.

А водителей грузового транспорта призвали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не забывать проверять техсостояние авто.

Ранее сообщалось, что группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни Всебелорусского народного собрания 18 и 19 декабря.

Тем временем Александр Лукашенко ввел новые требования к ломбардам о возмещении убытков покупателям.

