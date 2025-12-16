«Пятёрочка» и VK запускают эксклюзивную линейку фруктовых лимонадов

В дальнейшем линейка пополнится новыми вкусами и станет доступна на полках «Пятёрочек» в 2026 году. Дизайн упаковки лимонада оформлен в яркой цветовой гамме с использованием стикеров. Напиток продаётся в среднем ценовом сегменте.
«Мы всегда открыты для новых идей и сотрудничества, которые привнесут новый опыт для наших покупателей. Миллионы молодых людей по всей стране ежедневно используют продукты и сервисы VK — крупнейшие соцсети, музыкальный, игровой и видеосервисы. Новая мощная коллаборация с VK — это ещё один шаг в направлении работы с молодёжью. Мы рады, что новинка выходит в преддверии всеми любимого праздника, и надеюсь, что яркий вкус дополнит новогоднее настроение», — отметил коммерческий директор торговой сети «Пятёрочка» Денис Вечканов.
Вице-президент VK Элина Исагулова назвала проект масштабным шагом по переносу бренда из цифровой среды в офлайн. В 2026 году линейка планируется к расширению новыми вкусами.
«VK Fest, фирменные магазины VK Store и коллаборации с партнёрами наглядно демонстрируют, что наш бренд очень востребован и в офлайн-формате. VK Лимонад — это не просто ещё одна коллаборация, это масштабный федеральный проект, который переводит эмоции от виртуального общения и контента в реальность», — добавила Исагулова.
Ранее пресс-служба VK писала, что в уходящем году платформа «VK Видео» стала лидером по ежедневной и ежемесячной аудитории в России. Количество авторов выросло в два раза, а приложение установили более 91 млн раз.
