Подарить мечту. В Минске прошла «Олимпийская елка»

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на льду «Олимпик-Арены» прошла традиционная «Олимпийская елка». В этом году мероприятие включало красочное ледовое шоу под названием «В поисках Рождественской звезды». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Открывая праздник, глава НОК Виктор Лукашенко поздравил детей с наступающими праздниками. «Рады приветствовать вас на нашем празднике “Олимпийская елка” в преддверии Рождества и Нового года. Именно сейчас наступает то волшебное время, когда нам хочется праздника, верить в сказку, ну и конечно — исполнять желания. Пусть этот день, пусть этот вечер принесет вам много радости, улыбок, хорошего настроения и исполнения этих желаний. Но помните, чтобы желание исполнилось, нужно приложить самим немало усилий, ибо каждый сам кузнец своего счастья и дорогу осилит только идущий», — обратился к присутствующим он.
Виктор Лукашенко также отметил, что в этом году формат праздника изменился. Ледовое шоу готовилось совместно с Белорусским союзом конькобежцев. Участники и гости отправились в мир увлекательных приключений и открыли волшебные двери в историю белорусской мифологии. После окончания праздника все дети получили сладкие подарки от НОК Беларуси.
Сценарист и режиссер Тамара Суфрункова рассказала, что в проекте участвовали 107 фигуристов, в том числе победители Кубка сильнейших по фигурному катанию Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов. «Работая над проектом, мы хотели подарить мечту и показать, что нет ничего невозможного. Добро всегда побеждает зло. Волшебство вокруг нас. Каждый из нас — волшебник своей жизни и способен на многое. Именно об этом наше шоу», — отметила Тамара Суфрункова.
Впечатлениями после представления поделились Наталья, Катя и Миша Цилинские. Они сказали, что необычный формат ледового шоу удивил их как частных гостей «Олимпийской елки» — такого они не ожидали. И, конечно же, они остались рады сладким подаркам.
Гостями вечера стали также Александр Богданович и Екатерина Антонова с сыном Тимуром. Александр Богданович рассказал, что для них это не первая «Олимпийская елка», и с каждым годом уровень мероприятия только растет. «Национальный олимпийский комитет удивляет наших детей и дарит им настоящую зимнюю сказку. Это также помогает нам, родителям», — отметил он.
По его словам, такой вечер интересен и встречами с друзьями-спортсменами, и их семьями. «Когда-то ты участвовал с ними в соревнованиях, добивался результатов, а теперь встречаешься с ними как родители — это тоже очень интересно и замечательное мероприятие, чтобы обменяться приятными словами в преддверии Нового года», — добавил он. −0-Фото Дениса Костюченко.