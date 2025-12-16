Подарить мечту. В Минске прошла «Олимпийская елка»

Открывая праздник, глава НОК Виктор Лукашенко поздравил детей с наступающими праздниками. «Рады приветствовать вас на нашем празднике “Олимпийская елка” в преддверии Рождества и Нового года. Именно сейчас наступает то волшебное время, когда нам хочется праздника, верить в сказку, ну и конечно — исполнять желания. Пусть этот день, пусть этот вечер принесет вам много радости, улыбок, хорошего настроения и исполнения этих желаний. Но помните, чтобы желание исполнилось, нужно приложить самим немало усилий, ибо каждый сам кузнец своего счастья и дорогу осилит только идущий», — обратился к присутствующим он.